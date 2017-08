Zenit: lo storico marchio russo è pronto a resuscitare

23 Agosto 2017, alle 16:21 di Roberto Colombo

“I tempi sembrano maturi per una rinascita in chiave digitale del marchio di Krasnogorsk, in particolare sfruttando uno dei trend più affermati del momento, quello delle fotocamere mirrorless. Lo riporta la pubblicazione russa RNS, che adduce pochi elementi, a parte il fatto che il nuovo prodotto richiamerà in modo molto evidente le linee e l'ergonomia delle storiche reflex del periodo sovietico”