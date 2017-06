X-Vision Tour: anche quest'anno Fujifilm gira l'Italia per incontrare chi ama la fotografia

“X-Vision Tour, questo il nome dell'evento che si aprirà a Milano il 24 giugno, per poi proseguire a Bologna il 7 ottobre, a Palermo il 14 ottobre, a Bari il 28 ottobre, e si concluderà a Roma l’11 novembre 2017. Cinque appuntamenti in cui si parlerà di reportage, street photography, fotografia naturalistica, di moda, paesaggio e sport, il tutto con appuntamenti sempre aperti al pubblico: seminari, workshop, incontri tecnici, touch&try della Serie X. ”

Estate tempo di tour: non solo musicali, ma anche fotografici. Con la bella stagione i marchi della fotografia digitale tirano fuori dai magazzini tutta l'attrezzatura e la portano in giro per l'Italia con eventi studiati ad hoc per permettere agli appassionati di maneggiare dal vivo corpi macchina e obiettivi, con maggiore libertà rispetto a quanto accade generalmente in negozio.

Fujifilm fa parte del gruppo e quest'anno ha pensato a un roadshow in giro per l’Italia con autori importanti e affermati professionisti per coinvolgere il pubblico per una riflessione più ampia sulla fotografia, al di là dei puri aspetti tecnici e tecnologici.

X-Vision Tour, questo il nome dell'evento che si aprirà a Milano il 24 giugno, per poi proseguire a Bologna il 7 ottobre, a Palermo il 14 ottobre, a Bari il 28 ottobre, e si concluderà a Roma l’11 novembre 2017. Cinque appuntamenti in cui si parlerà di reportage, street photography, fotografia naturalistica, di moda, paesaggio e sport, il tutto con appuntamenti sempre aperti al pubblico: seminari, workshop, incontri tecnici, touch&try della Serie X.

Nella tappa milanese e romana del tour ci sarà un incontro dal titolo “Visioni Street Italiane”, con la partecipazione di Angelo Cucchetto, Ceo di ISP e i relatori Lorenzo Fasola, Giorgio Galimberti e Giuseppe Pons, autori Milanesi ISP.