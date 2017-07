UK: proposta di registrazione dei droni e corsi per apparecchi superiori ai 250 grammi

“Il governo del Regno Unito presenterà a breve un progetto di legge per la regolamentazione dei droni volanti, proponendo la registrazione e corsi obbligatori per i possessori di apparecchi superiori ai 250 grammi”

La regolamentazione nell'utilizzo dei droni nel Regno Unito potrebbe arricchirsi di nuovi elementi, stando a quanto dichiarato dalla BBC. Il governo UK ha infatti annunciato di voler introdurre una registrazione obbligatoria, nonché un corso, per i possessori di droni il cui peso supera i 250 grammi. Restano fuori dall'obbligo quindi solo quelli giocattolo o poco più.

Secondo il governo, a cui è seguita anche una dichiarazione di DJI che si è detta pienamente d'accordo, gli utenti devono dimostrare di aver ben compreso le regole in vigore sull'utilizzo dello spazio aereo, nonché i potenziali pericoli a cui si può andare incontro, soprattutto a danno di altri. Sebbene non si sia ancora verificata una vera e propria tragedia per colpa di un drone volante amatoriale o non, sono numerosi gli incidenti causati da incoscienza da parte dei manovratori.

Di base verrà chiesta l'introduzione di corsi obbligatori per insegnare le regole di occupazione dello spazio aereo, registrazione del drone superiore ai 250 grammi di peso in un apposito registro e l'inserimento, da parte dei costruttori, di sempre più accurate e diffuse no fly zone.

"Queste misure sono rivolte alla protezione delle persone, senza però vincolare troppo il potenziale che questi apparecchi hanno", ha affermato il ministro dell'Aviazione Lord Martin Callanan. "I droni, ad esempio, sono componenti ormai vitali per l'ispezione di infrastrutture e nelle operazioni di controllo e intervento per polizia e vigili del fuoco, permettendo di salvare più vite. Ma sappiamo che la tecnologia può essere utilizzata anche male. Introdurre un registro e corsi di educazione al volo può ridurre i problemi che possono essere causati da manovratori incauti".