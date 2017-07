Su TomTop in offerta 4 gimbal per riprese stabilizzate da smartphone o compatte

“Sul famoso portale di vendite online, TomTop, giungono in offerta ben quattro gimbal che permetteranno di spendere poco e poter usare lo smartphone per riprese di qualità. Prezzi a partire da 80€. ”

Utilizzare uno smartphone per delle riprese cinematografiche che riescano ad ottenere la massima stabilizzazione non sempre è facile. Con gli stabilizzatori digitali, famosi con il nome di Gimbal, tutto questo sembra essere risolto visto che gli utenti non devono altro che posizionare il proprio telefono su di essi e in maniera automatica o anche manuale si potrà stabilizzare ogni tipo di ripresa soprattutto in movimento. Di gimbal ce ne sono davvero tanti in giro e TomTop ha deciso di selezionarne 4 per riuscire a proporli agli utenti ad un prezzo decisamente interessante. Ecco di seguito le offerte con i loro relativi coupon promozionali per ottenerli a sconto.

Il primo è il FeiyuTech SPG a tre assi che giugne da un'azienda specializzata proprio nella progettazione e realizzazione degli stabilizzatori per smartphone, Action Cam o anche DSLR. In questo il prodotto in questione possiede un giroscopio a 3 assi che permette di controbilanciare i movimenti del dispositivo collegato rendendo sempre stabile e fluida la ripresa. Con il sistema di anti-scuotimento, SPG, può ridurre efficacemente gli effetti negativi delle riprese effettuate con la mano che inevitabilmente non risulta praticamente mai stabile. Il prodotto permette l'utilizzo in maniera del tutto manuale e dunque con i movimenti realizzati direttamente dall'utente o anche in modo automatico dove il gimbal lavora per noi stabilizzando le riprese. La batteria ad alta potenza permette di ottenere oltre 7 ore di lavoro in stabilizzazione e la connessione avviene semplicemente via Bluetooth senza dover agganciare cavi particolari. Tra le varie particolarità vi è senza dubbio quella della messa a fuoco di un soggetto che una volta bloccata tenderà a seguire il soggetto anche nei movimenti.

Il FeiyuTech SPG viene venduto su TomTop ad un prezzo finale di 93.60€ grazie al coupon promozionale FYSPG45 che dovrà essere posto in essere durante la fase finale di acquisto.

Il secondo gimbal in offerta su TomTop è il FeiyuTech Vimble che permette di stabilizzare le riprese da smartphone. Il Vimble è costruito con ergonomia avanzata per garantire il massimo comfort e comodità di presa durante l'utilizzo. Una curva dal basso verso l'alto si adatta perfettamente al palmo della mano rendendo efficace la presa sul manubrio principale. La nuova interfaccia utente consente di controllare un joystick a 4 direzioni e un otturatore Bluetooth direttamente con il pollice, mentre il passaggio da una modalità all'altra può essere eseguita semplicemente usando un pulsante .Interessante la modalità panorama che permette di eseguire una successione di scatti con il gimbal in rotazione automatica per poi essere unite dall'algoritmo per immagini di sicuro impatto. Il Gimbal può essere utilizzato per smartphone con larghezza dai 50 agli 80mm ma anche per le varie GoPro di tutte le serie.

Il FeiyuTech Vimble viene venduto su TomTop ad un prezzo finale di 80.10€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale WHQYB50 sempre da applicare in fase finale di acquisto.

In offerta viene messo anche il Zhiyun Crane-M che si pone al pubblico come stabilizzatore a tre assi. In questo caso questo tipo di gimbal è senza dubbio più costoso perché paraprofessionale. Interessante la sua portata che può variare tra i 125g e i 650g tale da poter sostenere la grande maggioranza delle fotocamere digitali compatte sul mercato e riempire un posto vacante tra telefono e telecamere. Crane-M pesa solo 740g e risulta essere proprio il prodotto più leggero tra i proposti dall'azienda. Si propone con la nuova tecnologia a 3 assi di rotazione illimitata, connessione Bluetooth o anche attraverso il cavo USB. Presente una batteria che permette di utilizzarlo per oltre 12 ore consecutive e dunque con un livello praticamente quasi professionale.

Il Zhiyun Crane-M viene offerto ad un prezzo di 314.10€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale BHGS50 direttamente nella pagina finale di acquisto del prodotto.

Infine viene offerto anche un gimbal professionale che altro non è che lo Zhiyun Crane V2. Un prodotto di alto livello che permette di utilizzare anche delle reflex per le riprese. Presenti 3 assi di rotazione a 360 gradi con rilevazione di spostamento pari a 0.02 gradi. Presente un sistema di montaggio rapido, semplice e senza l'utilizzo di particolari accessori permettendo dunque di risparmiare tempo e fatica. Interessane la possibilità di utilizzare il gimbal con entrambe le batterie che l'azienda propone ossia quella che permette 6 ore di riprese ininterrotte ma anche quella più potente che permette di raggiungere addirittura le 12 ore di riprese. Per quanto riguarda il carico utile il range di utilizzo è compreso tra i 350g e i 1800g consentendo dunque un utilizzo decisamente ampio e completo.

In questo caso Zhiyun Crane V2 viene venduto su TomTop ad un prezzo scontato di 440.10€ grazie all'inserimento nella pagina di acquisto del coupon promozionale STBH160.