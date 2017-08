RX0 è la nuova fotocamera rugged presentata da Sony a Berlino

“Impermeabile fino a 10 metri, resistente agli urti e alla sabbia, con corpo indeformabile la nuova fotocamera RX0 di Sony è pensata per fotografi e videomaker che operano in condizioni estreme”

All'IFA di Berlino Sony ha annunciato la nuova fotocamera compatta RX0 (DSC-RX0) che racchiude le capacità foto/video della serie RX in uno chassis compatto ma estremamente robusto e pensato per l'uso in situazioni particolari.

RX0 è quindi destinata sia a fotografi che a videomaker che la possono usare anche in configurazioni a più fotocamere per ottenere immagini, video e anche riprese super slow motion da varie angolazioni. La nuova fotocamera ha un peso di soli 110g e dimensioni di 59 mm x 40,5 mm x 29,8 mm e grazie ad una particolare costruzione dello chassis - si potrebbe dire di tipo "rugged" - può operare anche sott'acqua, in presenza di pioggia, in ambienti polverosi o sabbiosi o in situazioni dove può sussistere il rischio di urti o cadute.

La nuova fotocamera presentata da Sony è impermeabile fino a 10 metri di profondità (che diventano 100 se si utilizza la nuova custodia MPK-HSR1). E' resistente a cadute da un massimo di 2 metri e indeformabile, con pesi fino a 200 kgf / 2000 N.

La fotocamera è provvista di sensore Exmor RS da 1 pollice con risoluzione di 15,3 megapixel, gestito dal processore BIONZ X, e di obiettivo grandangolare fisso ZEISS Tessar T*24mm con apertura f/4.0 e con un otturatore anti-distorsione capace di arrivare ad un tempo di posa di 1/32.000 secondi e scattare foto a una velocità massima di 16 fps. La fotocamera RX0 supporta inoltre le modalità di scatto "bullet-time" e "time-slice" quando usata in assetto multicamera. RX0 è capace di registrare video fino a 1000 fotogrammi al secondo.

La nuova fotocamera RX0 sarà disponibile in Europa nel corso del mese di ottobre 2017 ad un prezzo che sarà comunicato in un secondo momento.