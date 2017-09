Parrot presenta Mambo FPV: il minidrone per esperienze uniche di volo e per le gare

“L'azienda leader nella realizzazione di droni ha appena ufficializzato una nuova versione di Mambo: compatto ed ultra leggero con prestazioni per esperienze uniche di volo e perfetto per gare FPV. Ecco i dettagli. ”

Parrot presenta al proprio pubblico una nuova versione del Parrot Mambo. In questo caso il nuovo mini drone possiede caratteristiche decisamente interessanti come dimensioni compatte, ultra leggero e dunque estremamente facile da guidare soprattutto in situazioni estreme come le gare in FPV. Possiede chiaramente una fotocamera, in questo caso HD, e potrà essere pilotato anche con il nuovo visore FPV Parrot Cockpitblasses 2 oltre al controller Parrot Flypad. Il nuovo mini drone Mambo FPV sarà disponibile da fine settembre presso i principali negozi di elettronica o anche sul sito ufficiale di Parrot ad un prezzo consigliato di 179.90€.

Ma quali sono le sue principali caratteristiche? Il nuovo Parrot Mambo FPV è stato concepito chiaramente per volare indoor tra le mura domestiche o dell’ufficio ma anche all'aperto in giardino visto che ogni ambiente potrebbe divenire un grande parco giochi e i mobili o le porte si possono trasformare negli ostacoli di un percorso di gara. Parrot Mambo FPV è dotato di una serie di modalità di pilotaggio totalmente nuove pensate per allenarsi in vista di una gara, ma anche la nuova Power battery offre un’autonomia di volo fino a 10 minuti.

Per quanto riguarda le riprese il nuovo Parrot Mambo FPV è dotato anche di una mini telecamera HD, con campo visivo di 120°. Può essere facilmente posizionata sulla parte superiore del drone grazie alla tecnologia Smart Block ed è provvista di uno slot di alloggiamento per una scheda microSD sulla quale è possibile memorizzare e salvare le immagini catturate. Le stesse immagini del volo vengono trasmesse in diretta sullo schermo dello smartphone e questo permette di esplorare e registrare video in formato 720p pronti per essere condivisi. Grazie al live streaming e al visore Parrot Cokpitglasses 2 è possibile inoltre effettuare voli immersivi.

Proprio da questo punto di vista lo smartphone può facilmente essere inserito nel visore Parrot Cockpitglasses 2 FPV che risulta quanto mai compatto, leggero, pieghevole e caratterizzato da un design innovativo, in grado di offrire un'esperienza immersiva ottimale, grazie alla distanza interpupillare regolabile e a un ampio campo visivo di 96°. L’utente si troverà dunque catapultato nell’ambiente circostante e potrà godersi un’incredibile esperienza di volo.

Ricordiamo inoltre che il nuovo Parrot Mambo integra le tecnologie più performanti ed un pilota automatico ultra-efficiente. Veloce e agile, può accelerare fino a 30 km/h ed è in grado di eseguire acrobazie in volo. In questo caso tre sono le modalità di pilotaggio:

Easy : per coloro che si mettono per la prima volta al pilotaggio di un drone. In tale situazione tutto è sotto controllo e Parrot Mambo viene stabilizzato sia orizzontalmente sia verticalmente grazie al pilota automatico che monitora ogni fase del volo.

: per coloro che si mettono per la prima volta al pilotaggio di un drone. In tale situazione tutto è sotto controllo e Parrot Mambo viene stabilizzato sia orizzontalmente sia verticalmente grazie al pilota automatico che monitora ogni fase del volo. Drift : la stabilizzazione orizzontale è disabilitata. In questo caso Parrot Mambo vola rapido cimentandosi in virate a gomito, offrendo un'esperienza di pilotaggio davvero dinamica.

: la stabilizzazione orizzontale è disabilitata. In questo caso Parrot Mambo vola rapido cimentandosi in virate a gomito, offrendo un'esperienza di pilotaggio davvero dinamica. Racing: è la modalità da gara. Il pilota automatico è disabilitato e al pilota è lasciato il completo controllo del quadricottero. Parrot Mambo non fornisce alcuna assistenza di volo, la stabilità viene gestita manualmente e tutte le impostazioni di volo sono nelle mani del pilota.

Nella confezione del nuovo Parrot Mambo FPV sarà possibile trovare:

• 1 Parrot Mambo

• 1 camera HD FPV

• 1 Parrot Cockpitglasses 2

• 1 Parrot Flypad

• 1 set di protezione eliche

• 1 Batteria HD

• 1 cavo USB/Micro USB

• 1 Guida rapida