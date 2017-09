PaintShop Pro 2018, più spazio alla personalizzazione dell'ambiente di lavoro

“Corel annuncia la disponibilità del nuovo PaintShop Pro 2018, nelle versioni base ed Ultimate, una suite di fotoritocco e progettazione grafica completa con una interfaccia utente riprogettata, maggiormente personalizzabile e di più facile utilizzo in abbinamento a schermi ad alta risoluzione, dispositivi touchscreen e tavolette grafiche”

Corel annuncia la disponibilità del nuovo PaintShop Pro 2018, nelle versioni base ed Ultimate: con questa nuova revisione Corel ha voluto offrire una suite di fotoritocco e progettazione grafica completa con una interfaccia utente riprogettata, maggiormente personalizzabile e di più facile utilizzo soprattutto se in abbinamento a schermi ad alta risoluzione, dispositivi touchscreen e tavolette grafiche.

“Che stiate cercando strumenti di fotoritocco professionale o che stiate muovendo i vostri primi passi nel mondo del photo editing, ciò di cui avete bisogno è un software che vi permetta di mettervi all'opera in un attimo e di essere immediatamente produttivi. PaintShop Pro consente di scegliere tra due interfacce uniche e offre inoltre la possibilità di personalizzarle per creare un ambiente di editing e progettazione unico e personale”, ha affermato Chris Pierce, Product Manager di Corel Photo.

“Con PaintShop Pro 2018, offriamo un'esperienza notevolmente più veloce, semplice e altamente creativa, ancor più accessibile e, ovviamente, senza sottoscrizione.”

Le principali novità che troviamo su entrambe le versioni possono essere riassunte brevemente:

Doppio ambiente di lavoro : due nuove aree di lavoro progettate per adattarsi al modo di lavorare dell’utente, una essenziale e una più completa per chi ha già dimestichezza con progettazione ed editing

: due nuove aree di lavoro progettate per adattarsi al modo di lavorare dell’utente, una essenziale e una più completa per chi ha già dimestichezza con progettazione ed editing Interfaccia semplificata con supporto a tablet e dispositivi touchscreen, nonché barre degli strumenti completamente personalizzabili : maggiore controllo sulle funzionalità e sulle personalizzazioni, anche per quanto riguarda le dimensioni delle icone consentono di lavorare più facilmente su touchscreen, dispositivi 2 in 1 e monitor a DPI elevato

: maggiore controllo sulle funzionalità e sulle personalizzazioni, anche per quanto riguarda le dimensioni delle icone consentono di lavorare più facilmente su touchscreen, dispositivi 2 in 1 e monitor a DPI elevato Tempo di avvio ridotto e prestazioni più veloci : 50% più veloce rispetto alla versione precedente (X9)

: 50% più veloce rispetto alla versione precedente (X9) Tavolozze di colori, pennelli e contenuti più creativi: 10 nuove tavolozze di colori, 30 nuovi pennelli, 30 nuovi gradienti, 30 nuove trame e 15 nuovi motivi

Con la versione Ultimate sono inclusi contenuti aggiuntivi fra cui: Painter® Essentials 5, Perfectly Clear 3 SE e AfterShot 3; disponibile anche un bundle denominato Photo Video, un pachetto di editing completo che unisce PaintShop Pro 2018 e VideoStudio Pro X10.

Tutte le versioni sono già disponibili al prezzo di vendita al dettaglio consigliato rispettivamente di 69,99 € per la versione base e di 89,99 € per quella Ultimate, il bundle Photo Video invecepuò essere acquistato al prezzo di 139,99 €; a breve sui nostri canali sarà disponibile una recensione più dettagliata di questo nuovo PaintShop Pro 2018, per il momento vi invitiamo a scaricare e provare la versione di prova gratuita di 30 giorni.