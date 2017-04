Offerte Sigma su Amazon per Canon e Nikon: 12-24mm e 18-35mm F1.8 a prezzi scontati

“Prezzi davvero interessanti per gli obiettivi Sigma 12-24mm-F/4.5-5.6-AF II DG HSM e 18-35 mm-F/1.8 (A) AF DC HSM, pensati per il mondo full frame e per APS-C / DX”

In collaborazione con Amazon

La settimana della fotografia su Amazon è particolarmente attesa dagli appassionati, poiché è spesso l'occasione per approfittare di grandi offerte. Anche quest'anno le offerte non mancano e ci sentiamo di segnalare alcuni obiettivi molto richiesti presenti nel listino Sigma e destinati ai possessori di reflex Canon e Nikon.

Sigma 12-24mm-F/4.5-5.6-AF II DG HSM - CANON E NIKON

Ecco uno dei grandangolari più apprezzati dagli appassionati che sono in possesso di apparecchi full frame, il cui utilizzo più frequente è sicuramente nella fotografia di paesaggio. Un elemento in vetro ottico SLD e quattro elementi FLD compensano l’aberrazione cromatica e assicurano immagini di alta qualità; questo obiettivo è ovviamente tropicalizzato, in grado di resistere a polvere e spruzzi d'acqua.

Il prezzo attualmente richiesto con attacco Nikon e Canon è di soli 638,98 Euro, mentre in situazioni ordinarie è davvero difficile trovarlo sotto i 700 Euro, e spesso anche ben oltre.

Sigma 18-35 mm-F/1.8 Art AF DC HSM - NIKON

Gli obiettivi Sigma della serie Art sono veri e propri top di gamma. Questo obiettivo, pensato per APS-C / DX, non solo vanta un'apertura massima F1.8 su tutta l'escursione, ma anche una qualità di immagine davvero superba. Ecco perché la consideriamo l'offerta migliore di tutte, poiché a poco più di 600 Euro non si era mai vista.

A poterne approfittare sono solo i possessori di reflex Nikon (il modello Canon costa circa 100 Euro in più). Se ne avete la possibilità, non fatevelo scappare!