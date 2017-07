Nuova Leica TL2: eccola dal vivo in anteprima

“Siamo passati al Leica Store di Milano per incontrare dal vivo la nuova Leica TL 2, terza incarnazione della mirrorless APS-C del marchio tedesco, che rimane fedele al particolare corpo in alluminio unibody ricavato dal pieno da un unico blocco. Nuovo il sensore CMOS da 24 megapixel con rinnovato sistema autofocus e possibilità di registrare video 4K”

Il DNA è quello della capostipite Leica T, ma i miglioramenti del nuovo modello Leica TL2 sono decisamente evidenti appena la siprende in mano. Per saggiarne l'evoluzione siamo stati al Leica Store di Milano, da cui vi proponiamo in anteprima il nostro primo contatto con la macchina.

[HWUVIDEO="2383"]Leica TL2: eccola dal vivo[/HWUVIDEO]

Il salto tecnologico fatto dalla mirrorless ricavata da un blocco di alluminio è ampio: la risoluzione del sensore CMOS in formato APS-C sale ora, infatti, a 24 megapixel e Leica ha attivato la possibilità di registrare filmati in formato 4K a 30p e Full HD a 60p. Il marchio di tedesco di Wetzlar ha lavorato molto sull'autofocus (particolare che era già stato ritoccato su sulla prima TL per quanto riguarda l'algoritmo) e ora la messa a fuoco automatica a rilevazione di contrasto sfrutta 49 segmenti AF e dovrebbe garantire velocità e precisione. Non manca poi l'ausilio del focus peaking per la messa a fuoco manuale.