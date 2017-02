Nikon DL non vedranno mai la luce. La produzione è stata cancellata

“ la stessa Nikon a comunicarlo con una nota, in cui specifica che tutti e tre i modelli annunciati non vedranno mail la luce: la produzione di Nikon DL18-50 f/1.8-2.8, DL24-85 f/1.8-2.8 e DL24-500 f/2.8-5.6 stata cancellata. ”

Quando arriveranno sul mercato le Nikon DL? Questa domanda aleggia nell'aria da tempo, dall'annuncio della nuova serie di compatte premium del produttore nipponico, avvenuto circa un anno fa. Ora c'è la risposta definitiva. MAI. È la stessa Nikon a comunicarlo con una nota, in cui specifica che tutti e tre i modelli annunciati non vedranno mail la luce: la produzione di Nikon DL18-50 f/1.8-2.8, DL24-85 f/1.8-2.8 e DL24-500 f/2.8-5.6 è stata cancellata.

Nella nota viene anche svelato il motivo dei continui rimandi alla data di rilascio e della decisione di cancellare del tutto il progetto: problemi con i circuiti integrati dedicati all'elaborazione delle immagini. Questo ha portato a un aumento dei consti di produzione e Nikon ha calcolato che sarebbe stato difficile a quel punto arrivare sul mercato con un prodotto in grado di generare profitti. Il rallentamento del mercato non ha certo aiutato.

Nikon rimane così fuori dal giro delle compatte premium con sensore da 1 pollice, mentre è l'unico produttore ad aver scelto quel formato per il suo sistema mirrorless: staremo a vedere come deciderà di muoversi Nikon in futuro e quali saranno i prodotti con cui cercherà nel 2017 di risollevare le sue sorti.