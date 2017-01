Leica M10, nuovo sensore e dimensioni più compatte per la mirrorless tedesca

Leica ha annunciato la nuova fotocamera M10, l'ultima aggiunta alla celebre linea di fotocamere Serie M. Si tratta di una fotocamera mirrorless che presta particolare attenzione alla compattezza (la società la definisce come "la più sottile M digitale di sempre") con una profondità in corrispondenza della calotta di 33,75 millimetri e dimensioni complessive di 139 x 38,5 x 80mm: a pagare il dazio è la batteria, di 1300mAh e le possibilità di collegamento dato che Leica M10 non offre porte I/O di alcun tipo.

Cuore della fotocamera è il sensore CMOS di pieno formato da 24 megapixel, sviluppato appositamente per la nuova M10 e in grado di offrire una più ampia gamma dinamica con sensibilità da ISO 100 a ISO 50000 (regolabili a passi di 1/3 di ISO a partire da ISO 200). Il sensore è caratterizzato da un'architettura che prevede pixel con microlenti in grado di meglio catturare i raggi luminosi incidenti con angolazioni oblique ed è provvisto di un vetrino di copertura che opera come filtro IR-cut. La nitidezza è ai massimi livelli in virtù dell'assenza del filtro passa-basso, che permette di ottenere scatti di qualità elevata anche con i grandangolari e gli obiettivi molto luminosi.

Maestro II è il nome del processore d'immagine che equipaggia la nuova Leica M10 e che, assieme alla memoria buffer di 2GB, è capace di gestire una raffica fino a cinque fotogrammi al secondo in piena risoluzione. La macchina gestisce file in formato DNG che hanno un peso di circa 20-30MB, le risoluzioni supportate sono 5976 x 3992 pixel (24MP) e 4256 x 2832 pixel (12MP), mentre per il formatio JPEG sono di 5952 x 3968 pixel (24MP) e 2976 x 1984 pixel (6MP).

Il telemetro di Leica M10 è anch'esso oggetto di rinnovamento, con un campo di visione allargato del 30%, fattore d'ingrandimento aumentato a 0,73 ed estrazione pupillare incrementata del 50%. Un insieme di migliorie che permettono di usare in maniera più confortevole la fotocamera, anche per coloro i quali indossano gli occhiali.

Sul fronte dell'ergonomia, Leica prosegue nella tradizione di offrire il massimo dell'essenziale: M10 offre sul dorso solamente il joystick direzionale e i tasti per riproduzione, Live View e accesso ai Menu. Anche la ghiera per l'impostazione ISO è collocata sulla calotta, il che consente per la prima volta in una Leica M digitale di poter accedere a tutti i parametri di ripresa fondamentali (messa a fuoco, diaframma, tempo di posa e ISO) senza usare i menu e addirittura senza dover accendere la fotocamera. Leica M10 dispone di un monitor LCD TFT da 3 pollici a 16 milioni di colori, con vetro antigraffio Gorilla Glass.

L'attacco per gli obiettivi è a baionetta con sensore per codifica 6 bit ed è comptibile con gli obiettivi Leica M e gli obiettivi Leica R quando usati con l'apposito adattatore (disponibile separatamente). Per quanto concerne lo storage, Leica M10 supporta schede SD fino a 2GB, schede SDHC fino a 32GB e schede SDXC fino a 2TB.

Infine Leica M10 è la prima fotocamera della serie M con connettività WLAN integrata che consente sia il trasferimento degli scatti verso PC o dispositivi mobile, sia il controllo a distanza tramite smartphone o tablet. Leca M10 è disponibile da oggi, 19 gennaio 2017, al prezzo di 6.625,00 Euro