Le foto vincitrici del World Press Photo 2017 (alcune sono veramente disturbanti)

Sono stati annunciati i vincitori del World Press Photo 2017, una delle competizioni più importanti fra quelle che si svolgono ogni anno in ambito fotografico. A vincere il primo premio una foto che rimarrà nella storia e che probabilmente rappresenta in maniera piuttosto esplicita il clima d'odio respirato durante lo scorso anno. Scattata il 19 dicembre 2016 dal fotografo di Associated Press Burhan Ozbilici, mostra il poliziotto fuori servizio Mevlut Mert Altintas che impugna l'arma con cui pochi attimi prima aveva ucciso un ambasciatore russo.

"Credo che sia una fotografia incredibilmente vigorosa che racchiude una grande storia. Non è solo una fotografia, ma è una notizia vera e propria e in questo caso credo che Burhan sia stato incredibilmente coraggioso e abbia avuto una straordinaria compostezza nel mantenere la calma nel mezzo dell'avvenimento e scattare le foto", ha commentato così il presidente della giuria Stuart Franklin. World Press Photo è una competizione attiva dal 1955 e quest'anno ha esaminato 80.408 foto di 5.034 fotografi di 125 paesi diversi.

I lavori verranno esibiti all'interno di una mostra itinerante in tutto il mondo, che in Italia arriverà dal 28 aprile al 28 maggio 2017.