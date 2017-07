Laowa Magic Shift Converter: adattatore che rende decentrabili ottiche su Sony A7/A9

“In particolare nasce per l'uso con l'ottica di casa Laowa 12mm f/2.8 Zero-D, il super grandangolo che promette zero distorsione. In questo caso trasforma l'ottica in un 17mm f/4 con +/-10mm di traslazione. ”

Venus Optics č un produttore cinese che negli ultimi anni sta sfornando una serie di prodotti dalle caratteristiche molto particolari e dalle prestazioni decisamente interessanti. Avevamo incontrato dal vivo in redazione il 60mm F2.8 con rapporto di ingrandimento macro di 2:1, ma in gamma ci sono anche il 105mm con filtro apodizzante e soprattutto il particolare grandangolo spinto 15mm decentrabile.

Proprio su questo tema si muove anche la novitŕ di oggi: Laowa Magic Shift Converter (MSC). Magie a parte, si tratta di un anello di conversione per l'utilizzo di ottiche nate per le reflex Canon e Nikon, in particolare i grandangoli spinti, su corpi Sony mirrorless full frame della famiglia A7/A9.

In particolare nasce per l'uso con l'ottica di casa Laowa 12mm f/2.8 Zero-D, il super grandangolo che promette zero distorsione. In questo caso trasforma l'ottica in un 17mm f/4 con +/-10mm di traslazione.

Grazie allo schema ottico (protetto da brevetto) Venus Optics promette l'assenza di vignettatura anche ai limiti dello spostamento dell'ottica. Naturalmente l'adattatore offre anche un meccanismo di rotazione a 360° per utilizzabile il sistema di decentramento sia in verticale sia in orizzontale.