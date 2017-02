L'ottima compatta Sony DSC-RX100 M2 a 449,00 Euro su Amazon, anche l'Alpha 6000L in offerta

“È attualmente il miglior prezzo del web quello per la Sony DSC-RX100M2, proposta per le prossime ore a soli 449,00 Euro con spedizione inclusa”

Non è il modello più recente sul mercato, ma se state cercando una fotocamera compatta in grado di dare parecchie soddisfazioni e del filo da torcere alle reflex entry-level, la Sony DSC-RX100M2 potrebbe fare al caso vostro. Soprattutto perché oggi è in offerta a 449,99 euro su Amazon, il miglior prezzo in questo momento sul web, anche inferiore rispetto a noti portali VAT player.

Le peculiarità del modello Sony DSC-RX100M2 sono relative al sensore CMOS Exmor R da 1" a risoluzione 20,2 megapixel e all'obiettivo Carl Zeiss Vario-Sonnar f/1.8 alla focale più corta. La fotocamera consente di effettuare uno zoom ottico 3,6X e di registrare video alla risoluzione Full HD a 60 fotogrammi al secondo. Non manca la possibilità di scegliere di scattare in modalità manuale o in formato RAW, per perfezionare la qualità delle foto in post-produzione, e di condividere gli scatti via Wi-Fi e NFC.

Se vi serve una compatta di qualità, insomma, è arrivato il momento giusto per mettere mano al portafogli!

Per chi volesse qualcosa in più proponiamo la promozione per il modello Sony Alpha 6000L, una mirrorless con lenti intercambiabili. Fa da erede ai modelli NEX-6 e NEX-7 e rappresenta un mix tra le due fotocamere. Dotata di mirino OLED, ghiere di regolazione, molti tasti personalizzabili, flash pop-up e display orientabile, la fotocamera a ottiche intercambiabili vede nel sensore una delle sue specifiche tecniche di maggiore interesse. Il sensore da 24.3 megapixel Exmor APS HD CMOS adotta un design gapless e in accoppiata al processore BIONZ X promette buone prestazioni sul fronte della nitidezza, ma soprattutto in ambito autofocus. Il sensore integra 179 punti di messa a fuoco a rilevazione di fase che lavorano in accoppiata a quelli basati sul contrasto. La raffica con AF attivo è di ben 11 fps.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!