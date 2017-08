L'eclissi di sole e la ISS nello stesso fotogramma: ecco l'impresa di un photo editor della NASA

“Le immagini rilasciate dalla NASA mostrano qualcosa di davvero straordinario: il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale davanti al sole durante l'eclissi di ieri negli Stati Uniti. Dalla sua posizione a Banner in Wyoming il photoeditor della NASA Joel Kowsky ha catturato la particolare sequenza, dotandosi sia di attrezzatura per scatti fotografici sia di quella per riprese video a 1.500 frame al secondo.”

Non difficile seguire il percorso della Stazione Spaziale Internazionale e alzare lo sguardo al momento giusto per vederla sfrecciare al crepuscolo nel cielo. Ci sono app appositamente pensate per questo compito e ISS Detector forse la pi famosa. In base a dove ci si trova si possono conoscere orari e porzione del cielo verso cui rivolgere lo sguardo.

Pi difficile incrociare questi dati con la posizione di astri e pianeti nel cielo per creare scatti astrofotografici decisamente affascinanti. Avevamo riportato qualche mese fa della particolare ripresa, da parte di un appasionato francese, del passaggio della ISS davanti alla Luna.

Ma le immagini rilasciate dalla NASA mostrano qualcosa di ancora pi straordinario: il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale davanti al sole durante l'eclissi di ieri negli Stati Uniti.

Dalla sua posizione a Banner in Wyoming il photoeditor della NASA Joel Kowsky ha catturato la particolare sequenza, dotandosi sia di attrezzatura per scatti fotografici sia di quella per riprese video a 1.500 frame al secondo.

Il risultato sono le immagini singole del passaggio della ISS davanti al disco solare parzialmente oscurato dalla Luna, un'immagine composta che disegna la traiettoria della Stazione Spaziale e un affascinante video al rallentatore del transito. A bordo, tra i sei astronauti, c'era anche il nostro Paolo Nespoli.