L'85mm serie L non è più irraggiungibile: ecco il nuovo Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

In casa Canon l'obiettivo EF 85mm f/1.2L II USM è praticamente una leggenda e rappresenta il sogno proibito per molti fotografi. Fino a oggi chi voleva il medio tele da ritratto senza doversi svenare era costretto ad accontentarsi del più leggero ed economico EF 85mm f/1.8 USM.

Da oggi però c'è una nuova alternativa di serie L nel catalogo Canon: il nuovo EF 85mm f/1.4L IS USM. L'obiettivo, secondo quanto dichiarato da Canon, è stato realizzato sulla base dei feedback raccolti tra i fotografi di tutto il mondo, prestando particolare attenzione alla riproduzione delle tonalità della pelle e candidandosi a diventare un nuovo punto di riferimento per i fotografi specializzati in matrimoni o ritratti.

Con un nuovo design, 14 elementi e 10 gruppi, l’obiettivo EF 85mm include elementi di elevata precisione e qualità per correggere le aberrazioni cromatiche e raggiungere i risultati ottici richiesti dai sensori ad elevata risoluzione di ultima generazione, che in casa Canon arrivano sulle EOS 5DS a 50 megapixel. Per quanto riguarda i trattamenti superficiali troviamo la tecnologia Air Sphere Coating, caratterizzata da bassissimo grado di rifrazione, per eliminare flare ed effetti ghosting.

EF 85 mm è dotato di diaframma elettromagnetico a nove lamelle e di sistema di messa a fuoco automatica con motore ultrasonico USM ad anello, ottimizzata anche per i video vista la buona silenziosità. Non manca poi lo stabilizzatore di immagine IS fino a 4 stop.

L’elevata resistenza agli agenti atmosferici, alla polvere e il rivestimento al fluoro permettono l'utilizzo di questo obiettivo anche in condizioni atmosferiche complicate. EF 85mm f/1.4L IS USM sarà disponibile da novembre al prezzo suggerito di € 1.639,99 iva inclusa.