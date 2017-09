In arrivo nuovi firmware per FUJIFILM GFX 50S, X-Pro2, X-T2 X100F e X-T20. Ecco le novità

“Fujifilm rilascerà a fine novembre 2017 un aggiornamento firmware gratuito per la fotocamera digitale medio formato mirrorless FUJIFILM GFX 50S, ed entro la fine dell'anno anche per X-Pro2, X-T2, X100F e X-T20 ”

Uno dei vantaggi delle fotocamere digitali è la possibilità di aggiornare il firmware andando a correggere piccole problematiche o espandere anche di molto il potenziale in mano ai fotografi. Fujifilm è sicuramente fra le aziende più solerti nel proporre migliorie attraverso il firmware e arrivano conferme dal prossimo rilascio di nuove versioni per diverse fotocamere. Ad accomunarle tutte ci sarà il supporto a Fujifilm X RAW STUDIO, che consente all'utente di collegare la fotocamera a un computer tramite cavo USB e di sfruttarla per lo sviluppo di file raw. Ecco i dettagli che l'azienda ci ha indicato.

FUJIFILM GFX 50S: Ver.2.00

1. Supporto per “FUJIFILM X RAW STUDIO” Una volta collegata la fotocamera al computer tramite cavo USB, il software "FUJIFILM X RAW STUDIO" consente agli utenti di convertire i file RAW tramite il processore X Processor Pro. Sarà possibile anche la conversione in modalità batch. "FUJIFILM X RAW STUDIO" può essere scaricato gratuitamente dal sito FUJIFILM.



2. Miglioramento nell’utilizzo dei flash radio controller L'aggiornamento consente agli utenti di utilizzare flash di terze parti, compatibili da studio, sfruttando la modalità High Speed Sync o TTL, tramite i loro controller radio.



3. Supporto per backup / ripristino delle impostazioni della fotocamera tramite FUJIFILM X Acquire Una volta collegata una fotocamera a un computer tramite cavo USB, "FUJIFILM X Acquire" consente agli utenti di eseguire il backup/ripristino delle impostazioni della fotocamera verso/da un file. È possibile anche copiare tutti i settaggi di impostazione da una fotocamera a un’altra.



4. Aggiunta di "Eye Sensor + LCD Image Display" in View Mode. L'aggiornamento fornisce l'opzione "Eye Sensor + LCD Image Display" in View Mode, che permette di scattare attraverso il mirino e di controllare le immagini sullo schermo LCD, proprio come si farebbe con una DSLR.



5. ON/OFF per la regolazione della velocità dell'otturatore a passi di 1/3 di stop. L'aggiornamento consente di disattivare la funzione della Ghiera di Comando per regolare la velocità dell'otturatore di 1/3 di stop al fine di evitare azionamenti involontari.



6. Aggiunta della modalità "Scatta senza scheda" Con l'aggiornamento è ora possibile disattivare la modalità "Scatta senza scheda" in modo che la fotocamera non scatti quando non è stata inserita una scheda di memoria SD.



7. Aggiunta di "-6" e "-7" all'impostazione della luminosità EVF L'aggiornamento estenderà le opzioni di impostazione "Luminosità EVF" a "-6" e "-7" in modo che, anche in condizioni di luce estremamente bassa, la luminosità dell'EVF non arrechi distrazione.



Fujifilm X-Pro2, X-T2, X100F e X-T20



Per soddisfare la richiesta da parte degli utenti Serie X di aggiungere nuove funzioni e migliorarne l’utilizzo, Fujifilm mette in campo nuovi firmware per ottimizzare la compatibilità con i controller flash da studio di terze parti (X-Pro2, X-T2, X100F), incrementare l'algoritmo di tracking autofocus in modalità AF-C (X-Pro2, X-T2), per aggiungere il supporto per Video 4K e il tethering da computer (X-Pro2) e un migliorato funzionamento dello schermo touch quando si utilizza in mirino elettronico EVF (X-T20). L'installazione di questi aggiornamenti firmware aggiunge, inoltre, il supporto per il nuovo software "FUJIFILM X RAW STUDIO" che permette di collegare la fotocamera a un computer tramite cavo USB e di sfruttarla per lo sviluppo di file raw (X-Pro2, X-T2, X100F).

Firmware previsti per fine novembre: X-T2, X-T20

Firmware previsti per fine dicembre: X-Pro2, X100F



Fujifilm X-Pro2: Ver.4.00

1. Aggiunta di modalità Video 4K (senza HDMI out) L'aggiornamento permette di filmare video in 4K utilizzando le famose modalità di Simulazione Pellicola della Serie X. È possibile collegare un microfono esterno. (Non è disponibile l’uscita HDMI out in registrazione) 2. Supporto per lo scatto tethered via USB o Wi-Fi Dopo aver collegato la fotocamera a un computer, il software compatibile*1 consente agli utenti di trasferire le immagini scattate con la fotocamera al computer e salvarle in una cartella specifica oppure controllare la fotocamera dal computer. 3. Nuovo algoritmo Tracking AF per soggetti in movimento Grazie al nuovo algoritmo di riconoscimento delle immagini di recente sviluppo, l'aggiornamento migliora l’inseguimento AF-C dei soggetti in movimento, che diventa due volte più veloce rispetto al precedente firmware*2. Inoltre, l'aggiornamento permette di inseguire soggetti ancora più piccoli, fino al 50% rispetto a prima. 4. Supporto di “FUJIFILM X RAW STUDIO” Una volta collegata la fotocamera al computer tramite cavo USB, il software "FUJIFILM X RAW STUDIO" consente agli utenti di convertire i file RAW tramite il processore X Processor Pro. Sarà possibile anche la conversione in modalità batch. "FUJIFILM X RAW STUDIO" può essere scaricato gratuitamente dal sito FUJIFILM. 5. Miglioramento nell’utilizzo dei radio controller flash L’aggiornamento consente agli utenti di utilizzare flash compatibili da studio di terze parti, sfruttando la modalità High Speed Sync o TTL, tramite i loro controller radio. 6. Supporto per backup/ripristino delle impostazioni della fotocamera tramite FUJIFILM X Acquire Una volta collegata una fotocamera a un computer tramite cavo USB, "FUJIFILM X Acquire" consente agli utenti di eseguire il backup/ripristino delle impostazioni della fotocamera a/da un file. È possibile anche copiare tutti i settaggi di impostazione da una fotocamera a un’altra.

Fujifilm X-T2: Ver.3.00

1. Nuovo algoritmo di Tracking AF per soggetti in movimento Grazie al nuovo algoritmo di riconoscimento delle immagini di recente sviluppo, l'aggiornamento migliora l’inseguimento AF-C dei soggetti in movimento, che diventa due volte più veloce rispetto al precedente firmware. Inoltre, l'aggiornamento permette di inseguire soggetti ancora più piccoli, fino al 50% rispetto a prima. 2. Supporto di “FUJIFILM X RAW STUDIO” Una volta collegata la fotocamera al computer tramite cavo USB, il software "FUJIFILM X RAW STUDIO" consente di convertire i file RAW tramite il processore X Processor Pro. Sarà possibile anche la conversione in modalità batch. "FUJIFILM X RAW STUDIO" può essere scaricato gratuitamente dal sito FUJIFILM. 3. Miglioramento nell’utilizzo dei radio controller flash L’aggiornamento consente agli utenti di utilizzare flash compatibili da studio di terze parti, sfruttando la modalità High Speed Sync o TTL tramite i loro controller radio. 4. Supporto per backup / ripristino delle impostazioni della fotocamera tramite FUJIFILM X Acquire Una volta collegata una fotocamera a un computer tramite cavo USB, "FUJIFILM X Acquire" consente agli utenti di eseguire il backup/ripristino delle impostazioni della fotocamera a/da un file. È possibile anche copiare tutti i settaggi di impostazione da una fotocamera a un’altra.





Fujifilm X100F: Ver.2.00

1. Supporto per backup/ripristino delle impostazioni della fotocamera tramite FUJIFILM X Acquire Una volta collegata una fotocamera a un computer tramite cavo USB, "FUJIFILM X Acquire" consente agli utenti di eseguire il backup/ripristino delle impostazioni della fotocamera a/da un file. È possibile anche copiare tutti i settaggi di impostazione da una fotocamera a un’altra. 2. Supporto di “FUJIFILM X RAW STUDIO” Una volta collegata la fotocamera al computer tramite cavo USB, il software "FUJIFILM X RAW STUDIO" consente agli utenti di convertire i file RAW tramite il processore X Processor Pro. Sarà possibile anche la conversione in modalità batch. "FUJIFILM X RAW STUDIO" può essere scaricato gratuitamente dal sito FUJIFILM. 3. Miglioramento nell’utilizzo dei radio controller flash L’aggiornamento consente agli utenti di utilizzare flash compatibili da studio di terze parti, sfruttando la modalità High Speed Sync o TTL tramite i loro controller radio.

Fujifilm X-T20: Ver.1.10