Hasselblad X1D: nuovo firmware con più funzioni autofocus e otturatore elettronico

Lo avevamo detto nella nostra recensione della macchina, dopo un paio di giorni passati a G÷teborg in compagnia della 'Medio formato da passeggio': alcune delle funzionalitÓ di Hasselblad X1D sono interessanti, ma difficili da utilizzare per scarsa ergonomia.

I tecnici svedesi devono aver ricevuto questa critica da pi¨ parti e ora un aggiornamento firmware migliora in modo netto l'usabilitÓ della fotocamera, in particolare nella selezione del punto di messa a fuoco.

Il firmware 1.17.2 porta infatti in dote la possibilitÓ di scegliere 3 modalitÓ di scelta del punto di messa a fuoco, basate su una griglia di 35, 63 o tutti 117 i punti a disposizione. Tenendo premuto il pulsante AF/MF e utilizzando il tasto display Ŕ possibile cambiare le tre modalitÓ in modo ciclico. Inoltre - e questo Ŕ davvero un comando benvenuto - con il tasto X si pu˛ riportare al centro il punto di messa a fuoco come avviene in molte delle macchine fotografiche sul mercato.

Altra funzione molto interessante Ŕ la possibilitÓ di utilizzare l'otturatore elettronico, arrivando cosý a tempi di esposizione di 1/10.000s, oltre che azzerare rumore e vibrazioni. Utilizzando l'otturatore centrale delle ottiche questi ultimi due problemi sono giÓ ridotti al minimo, ma ora c'Ŕ la possibilitÓ di eliminarli del tutto.

Hasselblad fa presente che, vista la natura attuale dei sensori medio formato, l'utilizzo dell'otturatore elettronico potrebbe avere alcune limitazioni. Essendo il tempo di readout del sensore pari a 300ms potrebbe verificarsi l'effetto 'rolling shutter' su soggetti in rapido movimento e apparire bande scattando in luce fluorescente o LED.