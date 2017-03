Fujifilm X-A10: il Kaizen colpisce ancora, ecco il firmware 2.0

Fujifilm conferma il suo impegno per 'mantenere giovani' anche i suoi prodotti più semplici. Quest'oggi il Kaizen (se non sai cosa vuol dire questa parola trovi qui una spiegazione) interessa la piccola mirrorless Fujifilm X-A10 presentata sul finire del 2016 e posizionata come gradino d'ingresso per le fotocamere a ottica intercambiabile della famiglia X.

Con la versione 2.0 del firmware, che può essere scaricata a questo indirizzo assieme alle istruzioni per effettuare l'upgrade, si avranno in dote dei miglioramenti all'autofocus e della qualità degli scatti della funzione Portrait Enhancer. La piccola mirrorless a display ribaltabile nasce infatti anche con in mente gli appassionati di selfie e autoritratti. Terzo punto dell'aggiornamento firmware è l'aggiunta della modalità 'Night (Tripod)' tra quelle delle modalità di scatto avanzate raggiungibili dal menu Advanced SR Auto mode.