Fujifilm GFX 50S: più richieste di quanto atteso, ma a breve arriverà il software per tethering X Acquire

Fujifilm GFX-50S ha suscitato molto interesse nel mondo fotografico e si appresta a dare un bello scossone all'universo della fotografia medio formato. L'interesse è stato più alto di quello che Fujifilm si aspettava, tanto da portare oggi il produttore giapponese a rilasciare una nota in cui informa i propri clienti di un certo ritardo nel soddisfare tutte le richieste. Ecco il comunicato:

"Dear valued customers

Due to high interest in the FUJIFILM GFX 50S Medium Format Mirrorless Camera system, we will require some time to fulfill demand.

We expect to see the situation start to improve by the end of March. We apologize for the delay and ask you for your kind understanding"