È la Settimana della fotografia su Amazon: ecco le migliori offerte di oggi

“Due fotocamere, obiettivi e parecchi accessori per la fotografia sono oggi in offerta su Amazon ad un prezzo molto competitivo”

Parecchie offerte di Amazon oggi sono legate al mondo della fotografia, e fra i prodotti più interessanti ci sono fotocamere compatte, action-cam, obiettivi e accessori di varia natura che in un modo o nell'altro possono aiutare prima, durante e dopo lo scatto. Di seguito passiamo in rassegna i prodotti che consideriamo più accattivanti, per poi proporvi tutta la selezione di offerte di oggi di Amazon.

Fra le fotocamere citiamo la Sony DSC-RX100M4, compatta evoluta di fascia alta con sensore da 1 pollice e 20,1 MP, obiettivo Zeiss Vario-Sonnar e zoom ottico. Abbiamo poi anche una bridge super-zoom Nikon Coolpix B500 con uno zoom ottico da ben 40X per catturare anche i dettagli più distanti. In offerta troviamo il modello color porpora, che passa da 319 a 254 Euro.

Fra gli obiettivi oggi in offerta su Amazon segnaliamo il modello Sony SEL24240 FE OSS con lunghezza focale 24-240 mm e apertura f/3.5-6.3. È un tuttofare per mirrorless full frame Sony (ma compatibile anche con le APS-C) capace di offrire focali molto diverse fra di loro, dal grandangolo spinto fino al tele a 240 millimetri. Questo modello viene scontato da un prezzo di circa 910 euro ai 799 euro odierni. In offerta troviamo anche il più economico modello Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm 1:4.0-5.6 per fotocamere micro quattro terzi della serie Olympus PEN.

Di seguito riportiamo le altre offerte della Settimana della fotografia di Amazon: