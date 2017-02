Dopo il crowdfunding del 2014 rinasce davvero la pellicola italiana Ferrania Film

“Al CES di Las Vegas Kodak aveva annunciato di voler far rinascere la sua pellicola per diapositive Ektachrome, risvegliando la curiositÓ di molti fotografi della vecchia scuola. Ora a ruota arriva il turno dell'italiana Ferrania, che ha annunciato il ritorno della sua pellicola pancromatica per bianco e nero P30”

Il passato torna. Rinascono i vinili e rinascono anche le pellicole. Al CES di Las Vegas Kodak aveva annunciato di voler far rinascere la sua pellicola per diapositive Ektachrome, risvegliando la curiosità di molti fotografi della vecchia scuola. Ora a ruota arriva il turno dell'italiana Ferrania, che ha annunciato il ritorno della sua pellicola pancromatica per bianco e nero P30. I lettori assidui di Fotografi Digitali ricorderanno bene la storia recente di Ferrania FILM, che nel 2014 aveva concluso con successo una campagna di crowdfunding su Kickstarter per far rinascere l'azienda dalle sue ceneri, riportando in vita gli impianti produttivi di Cairo Montenotte nell'entroterra savonese.

In questi anni le difficoltà sono state maggiori del previsto e sembrava che si fossero perse le tracce del progetto: ora però arriva l'annuncio del lancio del 'nuovo' prodotto Ferrania P30, con il primo lotto 'Alpha' che dovrebbe essere in spedizione per la fine del mese. I primi rullini pre-produzione hanno mostrato qualche problema di graffiatura, ma il produttore ha promesso che quelli che saranno consegnati ai primi clienti non saranno affetti dal problema. Stesso discorso per quanto riguarda un contrasto non uniforme tra i vari rullini.

I primi lotti saranno denominati Alpha e Beta, seguendo quanto succede nelle release dei software. Dopo il beta testing arriverà l'ora del prodotto finale, nel frattempo ogni contributo da parte dei tester sarà prezioso per finalizzare al meglio il progetto. Come dicevamo siamo di fronte a una pellicola 135 (35mm) pancromatica (sensibile a tutte le lunghezze d'onda del visibile) per bianco e nero da 80 ASA che è resa disponibile in rullini da 36 pose. I primi risultati li potete trovare online nella gallery sul sito del produttore.

Qualcuno di voi è già andato a tirare fuori dal cassetto la sua vecchia reflex analogica?