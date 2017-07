DJI Spark in sconto su TomTop con doppia batteria e Remote Controller a soli 665.10

“Sul famoso portale di vendite online arriva anche il nuovo nato della DJI, il drone Spark, il più piccolo della famiglia ma dotato di tutte le ultime tecnologie per il controllo addirittura con i gesti. Ecco come fare per acquistarlo con il coupon sconto. ”

Il piccolo Spark è l’ultimo arrivato in casa DJI. E' un vero e proprio drone che fa della semplicità nell'utilizzo la sua arma migliore. In questo caso il drone integra molte delle ormai classiche funzioni dei prodotti dell’azienda cinese come ActiveTrack, TapFly e Gesture Mode, ma riesce anche a offrire qualcosa di nuovo. Lo Spark, infatti, è in grado di decollare direttamente dal palmo delle mani ed è comandabile tramite radiocomando, smartphone, ma anche tramite alcuni movimenti delle mani tramite i quali riesce a spostarsi.

Il nuovo DJI Spark viene ora venduto anche su TomTop nella sua versione più completa con il pack con doppia batteria e il Remote Controller ad un prezzo di soli 665.10€ grazie al coupon TTSPARKC che dovrà essere inserito in fase di acquisto.

Sappiamo come il nuovo DJI SPark sia il più piccolo drone realizzato dall'azienda cinese. E' caratterizzato da un peso di soli 300 grammi lo rendono ideale per un trasporto agevole, nonostante vengano mantenuti gli alti standard prestazionali che da sempre pongono DJI al top nel campo dei droni. DJI Spark permetterà di volare ininterrottamente per 16 minuti e garantirà una distanza di trasmissione di 2 km, oltre ad una velocità massima di 50 km/h. Chiaramente nessuna mancanza per quanto riguarda la sicurezza con la presenza di un sistema anti collisione frontale che gli permette di riconoscere un ostacolo a 5 metri di distanza, ma anche un sistema di posizionamento visivo posto nella sua zona inferiore che garantisce di mantenere una distanza di 30 metri dal suolo.

Il drone della DJI mantiene elevate anche le riprese visto che monta una camera con gimbal stabilizzato su due assi con sensore CMOS da 1/2,3 pollici capace di scattare foto da 12 megapixel e girare video a 1080p 30 fps. Da non dimenticare le nuove modalità di ripresa Pano e ShallowFocus capaci di consentire di creare delle panoramiche orizzontali o verticali scattando una serie di foto che verranno unite tra loro o di mettere a fuoco un’area specifica dell’immagine sfumando il contorno.

Il DJI Spark viene dunque venduto su TomTop ad un prezzo davvero incredibile di soli 665.10€ grazie al coupon promozionale TTSPARKC da inserire in fase di acquisto. Per tutte le informazioni in merito al prodotto vi rimandiamo alla pagina di TomTop.