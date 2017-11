DJI sbarca ufficialmente su eBay in Italia. I droni dell'azienda in aste a partire da 1 Euro

DJI, leadermondiale nella produzione di droni per impieghi amatoriali e professionali, ha deciso di sbarcare anche su eBay e lo ha fatto in Italia realizzando il primo store online autorizzato d'Europa. Lo store, gestito direttamente dalla società romana Elite Consulting, permetterà di acquistare l'intera gamma dei droni dell'azienda cinese usati ma ricondizionati e dunque in buone condizioni.

In occasione del lancio tre sono i famosi prodotti della DJI che sono stati posti all'asta su eBay a partire da 1 Euro: un drone "DJI Mavic Pro" con prezzo di listino pari 1.199 Euro, un drone "DJI Spark" prezzo di listino di 599 Euro ed un paio di occhiali video "DJI Goggles" con prezzo di 499 euro. Oltre a queste aste, su eBay saranno anche disponibili, a prezzi scontati, droni e prodotti DJI usati e refurbished.

"Il mercato dei droni in Italia è ormai maturo e, al settore dei prodotti nuovi, si sta affiancando anche quello dell’usato e del ricondizionato", ha dichiarato Flavio Dolce, direttore di Elite Consulting, che rappresenta DJI in Italia. "Abbiamo dunque deciso di fornire un servizio su eBay che garantisca prodotti sicuri ed in condizioni ottimali, a prezzi molto vantaggiosi. Ciò consentirà anche a chi non avesse a disposizione budget sufficienti di dotarsi di mezzi di altissima qualità e dotati della garanzia ufficiale DJI".

Sullo store eBay nella pagina di DJI sarà posta in vendita in maniera continuativa l’intera gamma dei prodotti DJI a prezzi scontati. Saranno per esempio disponibili droni come il "DJI Mavic Pro Refurbished" ad un prezzo di 899 euro ossia con un 25% di sconto e soprattutto in esclusiva su eBay fino al 31 dicembre prossimo, con garanzia pari al nuovo. Per il resto su tutti i prodotti ricondizionati sarà possibile attivare il servizio "DJI Care" per la copertura dei costi in caso di danneggiamento. Inoltre saranno disponibili prodotti Demo come nuovi, ossia non attivati, ma utilizzati per esposizione in negozio a cui verrà applicato almeno il 10% di sconto. Non solo anche prodotti Usati, con meno di 5 utilizzi, a cui potrà essere applicato almeno il 20% di sconto e prodotti Refurbished a prezzo scontato.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile andare alla pagina ufficiale di eBay per DJI dove sarà possibile trovare tutte le offerte dei droni ma anche sulla pagina ufficiale italiana dello store dell'azienda cinese.