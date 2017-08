DJI Mavic Pro, il drone per le riprese in volo, in offerta su TomTop a 773.14

Il nuovo DJI Mavic Pro ha senza dubbio incontrato i pareri favorevoli della comunità tecnologica sia per la sua grande potenzialità a livello di volo e di ripresa sia per la maneggevolezza e le dimensioni ridotte che lo caratterizzano. In questo caso proprio Mavic Pro, in due diverse versioni, viene proposto sul famoso portale di vendita online TomTop nel quale è possibile acquistare tramite l'utilizzo di coupon promozionali appositi il drone nella sua confezione basica o nel bundle Combo con la doppia batteria e molti altri accessori. In questo caso il DJI Mavic Pro nella confezione base viene proposto a 773.14€ grazie al coupon CXRM7139EU mentre la versione Combo viene proposta a 959.76€ con coupon LCXTTMAVIC283.

Quali sono le specifiche tecniche del DJI Mavic Pro? Tecnicamente il Mavic Pro occupa le dimensioni di una bottiglia d'acqua quando ripiegato e, al tempo stesso, la videocamera integrata offre riprese di alta qualità alla risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo, o in Full HD a 120 fotogrammi al secondo, quindi anche in slow-motion. Il drone può viaggiare ad una velocità massima di 65km/h, mentre in spazi interni o per scattare foto stabilizzate si può attivare la Tripod Mode che limita la velocità massima a soli 3,6 km/h.

Non solo perché il Mavic Pro supporta la funzione ActiveTrack: grazie ad alcuni algoritmi di volo avanzati il drone è in grado di riconoscere i soggetti dell'inquadratura e seguirli autonomamente senza alcuna interazione da parte dell'utente. Il drone può anche seguire il soggetto da diverse angolature oppure seguire i comandi impartiti dall'utente senza perdere di vista il soggetto che si era impostato in precedenza. Il tutto evitando automaticamente gli ostacoli. Insomma un prodotto professionale per chi vuole cimentarsi in riprese da angolature diverse ma soprattutto con capacità di volo davvero importanti.

In questo caso come detto su TomTop è possibile acquistare la versione "basica" del DJI Mavic Pro al prezzo di 773.14€ grazie al coupon CXRM7139EU dove sarà presente il drone, il remote controller, una batteria da 3.830 mAh, una MicroSD da 16GB per archiviare le riprese e chiaramente tutto quello che serve per alimentare il drone.

Per chi vuole di più invece è possibile acquistare la versione del DJI Mavic Pro Combo nella quale è possibile trovare oltre a tutto quello presente nella confezione basica anche due batterie sempre da 3.830 mAh con il relativo caricatore e la borsa per il trasporto del drone oltre ad altri accessori. La versione Combo viene proposta a 959.76€ con coupon LCXTTMAVIC283.