'Conversazione sulla fotografia': spazio ai fotografi alla mostra dei Sony World Photography Awards

Sony Italia riprende l'ottima tradizione inaugurata l'anno scorso e anche in questo 2017 porta nel nostro Paese la mostra delle foto vincitrici dei Sony World Photography Awards e dell'Outstanding Contribution to Photography a Martin Parr. La cornice scelta quest'anno è la Villa Reale di Monza, dove la mostra è visitabile da oggi fino al 29 ottobre, dal martedì alla domenica con orario 10-19 e il venerdì con apertura fino alle 22.

La novità di quest'anno è il ciclo di incontri aperti al pubblico che tutti i giovedì dalle 20.00 alle 22.00 arricchirà la mostra con le serate a tema «Conversazione sulla fotografia». Chi parteciperà alle serate, avrà la possibilità di visitare la Mostra nei giorni successivi con un biglietto ridotto. Riportiamo qui sotto il programma completo delle serate:

14 settembre - Alessandro Grassani

Reportage, dall’idea alla realizzazione

Il fotografo di reportage è colui che con le immagini deve saper raccontare i fatti, i luoghi e le persone, aspirando a una perfetta combinazione tra bellezza e verità. Alessandro Grassani ci guiderà attraverso i suoi ultimi progetti fotografici e ci racconterà come lavora un fotografo documentarista oggi per continuare ad essere testimone dei grandi cambiamenti in corso del mondo.

21 settembre con Luigi Baldelli

Fotogiornalismo, lavorare per l'editoria

Il rapporto tra giornalista e fotografo: come si sviluppa, come ci si confronta, cosa si sceglie di fare insieme e quando è meglio lavorare separatamente. Non sempre è facile la convivenza con un altro giornalista, molte volte questo mestiere è un mestiere che si fa in solitudine. Però è anche vero che a volte quattro occhi sono meglio di due, che da due teste pensanti può uscire una grande idea o un modo diverso per raccontare una storia. L'importante è ricordare che entrambi, fotografo e giornalista, usano molto “la suola delle scarpe”, camminando e andando a cercare storie da raccontare. Storie minori, piccoli microcosmi che raccontano in maniera esplicativa la realtà di un paese o di un popolo, le loro condizioni sociali, i loro drammi, le loro speranze. Farlo in maniera approfondita, coinvolgente ed appassionata, con una macchina fotografica che convive con chi invece quella storia la racconta con le parole. Vedere e raccontare quello che ci circonda, le storie che diventano notizie, le notizie che faranno parte della Storia.

28 settembre con Davide Monteleone

La fotografia documentaria

Davide Monteleone racconta la sua esperienza di fotografo e documentarista, soffermandosi sul suo ultimo libro “The April Theses" in cui ripercorre l'epico viaggio, nell'aprile 19017, di Vladimir Lenin dal suo esilio di Zurigo a San Pietroburgo per prendere le redini delle sommosse che porteranno, pochi mesi dopo, alla Rivoluzione Bolshevica e sconvolgeranno la storia della Russia e del mondo intero.



5 ottobre con Amedeo Novelli

Fotografia sociale

La fotografia di reportage è uno strumento importante per realizzare progetti che mirano, oltre che alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi di interesse sociale, anche al recupero di persone che si trovano, per diverse ragioni, in un momento di difficoltà. La serata sarà l'occasione per presentare sia le attività già realizzate in Italia e all'estero, sia i progetti in corso di realizzazione, come quello che partirà ad ottobre con i ragazzi del liceo sportivo di Amatrice, a circa un anno di distanza dal sisma che ha colpito la cittadina laziale. La serata vedrà la partecipazione di Amedeo Novelli e Gulio Di Meo, direttore responsabile e presidente di Witness Journal.

12 ottobre con Alfredo D’Amato

Fotografia d’attualità, i requisiti del fotoreporter

Tatto, empatia, condivisione son alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il fotografo di reportage. Alfredo D’Amato ci invita a conoscere da vicino la vita di rifugiati e migranti nell' hotspot di Chios in attesa di finire le procedure di richiesta di asilo.

26 ottobre con Maki Galimberti

Fotografare le celebrità

Maki Galimberti ci porta nel dietro le quinte degli shooting fotografici che vedono come protagoniste le celebrità del nostro tempo. Grazie alla sua esperienza, Galimberti racconta cosa vuol dire curare la copertina di un magazine e una campagna pubblicitaria, il tutto dovendo gestire le aspettative editoriali e quelle dei soggetti che vengono fotografati.