Anche Huawei nel mondo dei video immersivi con la videocamera Honor VR360

Dopo una gran fiammata nei primi mesi del 2016 il trend delle videocamere 360° sembrava aver un po' rallentato, spostansodi molto di più sull'ambito professionale. Al CES di Las Vegas avevamo visto, ad esempio, la nuova soluzione Insta360 con registrazione 8K, pensata per le applicazioni professionali di realtà virtuale.

In vista del Mobile World Congress si stanno di nuovo però muovendo le acque anche nel settore consumer e proprio Insta360 ha annunciato una partnership con Huawei per la nuova Honor VR 360 camera. Si tratta di una videocamera a 360 gradi che vive in simbiosi con lo smartphone tramite connettore microUSB o SUB Type-C e che è in grado ri registrare filmati 2560x1280 pixel e riprendere foto panoramiche a 3008x1504 pixel. Si basa sul modello Insta360 Air e anche l'app che l'accompagnerà beneficierà della collaborazione di Insta360.

Scopriremo maggiori dettagli al MWC 2017 di Barcellona, che si apre con tutte le conferenze pre-show nella giornata di domenica.