Anche Gitzo compie 100 anni e festeggia con treppiedi commemorativi

Il 2017 è anno di anniversari e cerimonie in campo fotografico: abbiamo da poco visto il record entrato nel Guiness dei Primati con cui Nital ha voluto festeggiare i 100 anni di Nikon e le fotocamera in serie limitata presentate dal colosso giapponese, ma c'è anche Gitzo nella schiera di quelli che quest'anno diventano centenari.

Il marchio è stato fondato infatti in Francia nel 1917 da Arsène Gitzhoven per produrre fotocamere, scatti flessibili, otturatori e dorsi porta pellicola per l’industria fotografica e dopo la pausa della Seconda Guerra Mondiale vide entrare anche i treppiedi nel catalogo dell'azienda. Nel 1992, Gitzo entrò a far parte del Gruppo Vitec la holding multinazionale specializzata nelle forniture per i professionisti della fotografia, della radio-televisione e del cinema, di cui fa parte anche il marchio Manfrotto.

Il centesimo compleanno viene festeggiato con due serie speciali di treppiedi. 100 Year Anniversary Edition Tripod sarà prodotto in 1917 esemplari e avrà un prezzo di $1500, mentre saranno solo 100 gli esemplari del modello tutto in carbonio 100 Arsène Gitzhoven Traveler Tripod che costerà il doppio.