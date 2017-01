Action Cam Full HD con 20 accessori a soli 39,99 euro su Amazon: offerta a tempo!

Sta andando letteralmente a ruba una sport camera di Apeman, attualmente in offerta al prezzo di soli 39,99€ su Amazon, con spedizione gratuita. Supporta una risoluzione massima Full HD ed è impermeabile fino ad una profondità di 30 metri, grazie all'astuccio fornito in dotazione. È ideale per attività all'aperto anche in condizioni difficili per sport come nuoto, il surfing o il water-skiing. Il kit formato da 20 accessori in dotazione offre svariati modi per divertirsi.

Il sensore integrato supporta una risoluzione massima di 12MP per le foto ed è abbinato ad un obiettivo ultra-wide con angolo di visione da 170°. Nonostante il prezzo stracciato sul retro troviamo anche un display da 1,5 pollici con cui vedere foto e video anche in tempo reale. La fotocamera supporta anche la registrazione di immagini con timer o scatto singolo. La batteria integrata è da 800 mAh, e può essere sostituita per aumentare l'autonomia operativa senza necessità di ricaricare.

Specifiche tecniche

Risoluzione foto: 12M / 8M / 5M

Formato video: MOV

Compressione video: H.264

Interfaccia: USB 2.0

Alimentazione: 5V / 1A

Capacità della batteria: 800mAh

Tempo di ricarica: Circa 3 ore

Dimensioni: 59,27x 41,13 x 29,28 millimetri

Dotazione